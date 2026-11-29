تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها للتوصل إلى هوية أسرة طفل حديث الولادة عثر عليه بجانب الطريق الزراعى القاهرة اسوان بمركز مغاغة شمال المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من أهالي مغاغة، يفيد العثور على طفل حديث الولادة داخل كيس قماش، ويرتدي كامل ملابسه وبجواره “رضعة لبن”.

وقام الأهالي بأخذ الطفل ونشر صوره عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبلغوا الأجهزة الأمنية للتحفظ عليه وإجراء الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً للكشف الطبي عليه وإيداعه في إحدى دور الرعاية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتحديد هوية أسرة الطفل.