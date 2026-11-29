تحت شعار «عهد جديد.. وأثر يمتد»، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق فعاليات الدورة السابعة عشرة من مشروع «ابنتي الغالية» بالمحافظة، مستهدفًا تمكين 2000 فتاة، بالتعاون مع 20 جمعية أهلية في 7 مراكز، وباستثمارات تنموية تقدر بنحو 120 مليون جنيه، خلال الفترة من 2027 إلى 2029، وذلك بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من هيئة «كوبتك أورفانز».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وجورج يعقوب، مسؤول أول الشراكات الاستراتيجية بهيئة «كوبتك أورفانز»، ومايكل مرقص، مدير مشروع «ابنتي الغالية»، وماريز رشدي، نائب مدير المشروع، وإيرين إبراهيم، مديرة منطقة المنيا بالمشروع، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية العشرين الشريكة.

وأكد محافظ المنيا أن تمكين الفتيات ودعم حقهن في التعليم وبناء قدراتهن يمثل محورًا مهمًا في جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رفع الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والانتماء يتطلبان تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ويتوافق مع مستهدفات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بجودة الحياة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء كدواني إلى أن التسرب من التعليم من أبرز التحديات المجتمعية التي تتطلب تضافر الجهود للتصدي لها، وضمان استمرار الفتيات في مسيرتهن التعليمية، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، حيث تمت الموافقة خلال المجلس التنفيذى على تخصيص أكثر من 115 قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مدارس جديدة، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية والحد من نظام الفترات المسائية، مؤكدًا أن الشراكة مع الجمعيات الأهلية تمثل عنصرًا مهمًا في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم للفتيات وأسرهن بما يضمن استدامة الأثر التنموي.

من جانبه، استعرض جورج يعقوب، مسؤول أول الشراكات الاستراتيجية بهيئة «كوبتك أورفانز»، جهود الهيئة وبرامجها التنموية الهادفة إلى دعم الأطفال والشباب والارتقاء بالإنسان، موضحًا أنها تنفذ عددًا من البرامج، من بينها «لست وحدك» لرعاية الأطفال فاقدي العائل، و«ابنتي الغالية» لتمكين الفتيات، و«اخدم كي تتعلم» الموجه للشباب المصريين بالخارج من سن 18 إلى 23 عامًا، وبرنامج «شاطرين» لتنمية مهارات القراءة والحساب لدى تلاميذ الصفين الرابع والسادس الابتدائي.

وأضاف أن مشروع «ابنتي الغالية» لا يقتصر على الدعم التعليمي، بل يمتد إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتفاهم المتبادل، من خلال إتاحة فرص التعارف والتعلم والعمل المشترك، وتنظيم ورش توعوية لأولياء الأمور، والتواصل مع القيادات المجتمعية المحلية؛ لضمان توفير بيئة داعمة لاستمرار الفتيات في التعليم وتعظيم الأثر التنموي للمشروع، بما يتكامل مع المبادرة الوطنية لتعزيز قيم المواطنة.

وفي ذات السياق، أوضح مايكل مرقص، مدير مشروع «ابنتي الغالية»، أن المشروع يستهدف فئتين رئيسيتين؛ الأولى «الأخت الصغرى»، وتضم الفتيات في مرحلة التعليم الابتدائي الأكثر عرضة للتسرب بسبب ضعف التحصيل الدراسي، حيث يعمل المشروع على مساعدتهن في مواصلة التعليم وتحسين مستواهن الدراسي وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، فيما تضم الفئة الثانية «الأخت الكبرى»، وهي الشابات الجامعيات اللاتي يشاركن في مساندة الفتيات الأصغر سنًا ومساعدتهن في الاستذكار، بما يسهم في تنمية مهارات القيادة وتحمل المسؤولية والعمل التطوعي لديهن.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع عقود الشراكة على ممثلي الجمعيات الأهلية العشرين المشاركة، إيذانًا ببدء التنفيذ الفعلي للمشروع، كما أهدى محافظ المنيا درع المحافظة لمسؤولي هيئة «كوبتك أورفانز»، تقديرًا لجهودهم التنموية، فيما قدم وفد الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، لدعمه ومساندته لبرامج تمكين الفتيات وخدمة المجتمع.

يذكر ان مشروع «ابنتي الغالية» أحد البرامج التنموية التي تستند إلى البيانات والأدلة في تصميم تدخلاتها لتطوير شخصية النشء وسلوكياتهم، مستندًا إلى خبرة تنفيذية تمتد لأكثر من 23 عامًا، نجح خلالها في الوصول إلى أكثر من 214 مجتمعًا محليًا، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 في إتاحة التعليم الجيد وبناء الإنسان المصري.

وتُنفذ الدورة الجديدة للمشروع في خمس محافظات بصعيد مصر، هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بالتعاون مع 45 جمعية أهلية رشحتها وزارة التضامن الاجتماعي واجتازت مراحل التقييم، وذلك ضمن البرامج التنموية لهيئة «كوبتك أورفانز» الدولية، التي تأسست عام 1988، وامتدت جهودها لتشمل أكثر من 100 ألف طفل، دعمًا لتنمية المجتمعات المحلية. وتعتمد الهيئة في تمويل برامجها بشكل أساسي على تبرعات ومساهمات المصريين بالخارج.

