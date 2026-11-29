كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف جماهير النادي الأهلي وحرصها على ضرورة التزام اللاعبين وتقديم أقصى ما لديهم دفاعاً عن قميص الفريق، مرفقاً منشوره بصورة لافتة جماهيرية تحمل العبارة ذاتها في المدرجات.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

«جمهور الأهلي لا يقبل بأنصاف اللاعبين.. ولا يرحم من يستهين بقميصه»

تعيش جماهير النادي الأهلي حالة من الغضب والاستياء بسبب تراجع نتائج الفريق ومستواه خلال الفترة الأخيرة، في ظل سلسلة من النتائج غير المرضية التي أثارت علامات استفهام عديدة حول أداء اللاعبين ومدى قدرتهم على تحمل مسؤولية ارتداء قميص النادي.

جاءت حالة الغضب الجماهيري عقب تراجع النتائج، خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، وهو ما زاد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، ودفع الجماهير للمطالبة بضرورة تصحيح المسار سريعًا.

وتنتظر جماهير الأهلي رد فعل قويًا من اللاعبين خلال مباراةاليوم ضد أول أغسطس الأنجولي في كأس الكونفيدرالية، باعتبارها فرصة لاستعادة الثقة وإثبات أن الفريق قادر على تجاوز أزمته والعودة للمنافسة على البطولات.