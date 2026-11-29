قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة خصصت رقمًا للخط الساخن ورقمًا عبر تطبيق واتساب لاستقبال استفسارات المواطنين منذ اللحظات الأولى لحادث الوراق.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى أن الوزارة تلقت 85 مكالمة هاتفية، بهدف توصيل الأهالي ببعضهم، ومساعدة الأسر في معرفة أماكن وجود المصابين، موضحة أن بعض الأهالي يرغبون في معرفة المستشفى الموجود بها ذووهم، وفي أحيان أخرى يكون المصاب نفسه يريد معرفة المستشفى التي يوجد بها الشخص الذي كان معه أثناء الحادث.

وأكدت أن هذه الجهود تمت بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة.