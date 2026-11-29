قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن فداحة حادث الطريق الدائري بالوراق هزّت المصريين بمختلف مستوياتهم، وأنه شهد تفاعلًا غير عادي وغير مسبوق من الشعب المصري والمجتمع بأسره، لافتا إلى تعاون الأهالي في تقديم الدعم لفرق الدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحادث في موقعه، وإلى حملات التبرع بالدم التي أشاد بها، فضلًا عما وصفه بـ "التسابق الحميد" في تقديم التبرعات المالية والعينية وأوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، موضحا أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعرض التفاصيل الكاملة لهذه المساهمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة الذي ترأسه اليوم بالعاصمة الجديدة، لإعلان إجراءات الحد من حوادث الطرق، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالمؤتمر، بتجديد تقديم خالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء التام على جميع المصابين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الاجتماع الاستثنائي للحكومة عُقد اليوم لمتابعة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدا أن الحادث أفجع المصريين جميعًا، وأن الدولة تقف صفًا واحدًا إلى جانب أسر الضحايا والمصابين وجميع المتضررين، وتشاركهم أحزانهم، وستواصل تقديم الدعم اللازم لهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث بالتحرك الفوري، وتسخير إمكانات الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع تداعياته، لافتا إلى أن التوجيهات شملت سرعة التعامل مع حالات الوفاة والإصابة، وتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وحصر جميع الخسائر المادية الناجمة عن الحادث، على أن تتولى الدولة تعويض المتضررين عنها بالكامل.

وأضاف أن السيد الرئيس تابع هاتفيًا مع المسؤولين المعنيين تطورات الموقف خطوة بخطوة، وأصدر سيادته توجيهات واضحة ومباشرة لكل مسؤول بالتحرك، والتأكد من أن التعامل مع تداعيات الحادث يجري بأقصى قدر من السرعة والكفاءة.

وأكد أن جميع الجهات التنفيذية المعنية بالدولة تحركت فور وقوع حادث الطريق الدائري بالوراق، وشملت قوات الدفاع المدني وأجهزة المرور ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب وزارات: البترول، والنقل، والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في اتخاذ الإجراءات الاجتماعية اللازمة لدعم المتضررين، والتعامل مع الأزمة في هذا الشأن.

وأوضح أنه جرى تفعيل غرفة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء منذ اللحظة الأولى، كما فعّلت كل وزارة غرفة الأزمات الخاصة بها، للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، في ظل تواصل وتنسيق مستمرين بين الجهات المعنية..مضيفا أن الحكومة كانت تتلقى تحديثات متلاحقة بشأن أعداد المصابين والوفيات، وأن وزير الصحة والسكان كان يتابع الموقف من موقع الحادث.

وأشار إلى أن سيارات الحماية المدنية والإسعاف بدأت التمركز في موقع الحادث خلال أقل من 10 دقائق من الإبلاغ عنه، ثم زادت أعدادها تباعًا لمواكبة جهود الاستجابة، موضحا أن الوزراء المعنيين سيعرضون تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها كل جهة في هذا الشأن.

وأضاف أنه جرى الاتفاق مع وزير الصحة والسكان على متابعة نقل المصابين وجثامين الضحايا، مؤكدًا أن الأولوية كانت لنقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات وتجهيزها لاستقبالهم والاستعانة بأطقمها الطبية، وتنقّل وزير الصحة والسكان بين المستشفيات للاطمئنان على تلقي المصابين أفضل رعاية ممكنة، فيما واصل رئيس الوزراء متابعته بشأن التدخلات الطبية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأوضح أن الفرق الطبية تولّت التعامل مع المصابين خلال الساعات الأولى من الحادث، ثم زارهم صباح اليوم التالي برفقة عدد من المسؤولين، بعد استقرارهم في المستشفيات وتلقيهم العلاج الأولي، للاطمئنان على حالتهم الصحية والرعاية المقدمة لهم.

وأشار مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أتاحت قناة للتواصل المباشر مع أهالي الضحايا وأسر المفقودين، لتلقي استفساراتهم والرد عليها وإطلاعهم على ما أمكن من تفاصيل الموقف، موضحا في هذا السياق أن المنظومة استقبلت البلاغات عبر الخط الساخن والبوابة الإلكترونية، وتلقت نحو 28 بلاغًا تتعلق بالبحث عن المفقودين والإبلاغ عنهم والاستفسار عما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قوائم المصابين.

وأكد أن أي تبرع أو إعانة أو مساعدة، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوّض أسر الضحايا أو المصابين عما ألمّ بهم، مضيفا أن هذه المبادرات تؤكد مدى تماسك هذا الشعب، وأن الخير باقٍ فيه إلى يوم الدين، مشيرًا إلى أن هذا التكاتف يبعث برسالة اطمئنان بشأن المجتمع المصري، في ظل ما يُثار أحيانًا بشأن بعض الأخلاقيات أو السلوكيات والجوانب السلبية في المجتمع، لكن ما أظهره المصريون من تلاحم وتسابق في تقديم الدعم يعكس تماسكهم في مواجهة الشدائد، مجددًا التأكيد أن التعويضات المالية المقدمة للمصابين وأسر ضحايا الحادث لا تمحو ما لحق بهم من خسائر.

وقال مدبولي إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول شقين: حيث اهتم الشق الأول بالتقرير الخاص بالحادث وملابساته، وكيف تحركت الدولة للتعامل معه، وكيفية التعامل مع الإعانات والتبرعات بصورة واضحة، وهو ما يتعلق بالحادث نفسه، بينما شغل الشق الثاني حيزًا مهمًا من الاجتماع، والذي تركّز على الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من حوادث الطرق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا الموضوع في ضوء ما شهدته الفترة السابقة من حوادث مماثلة خلال الفترات الماضية كانت لها تداعيات كبيرة من حيث أعداد الضحايا والمصابين، مضيفا أن ما شغل الحكومة في اجتماع اليوم هو تحديد الإجراءات التي يمكن البدء في تنفيذها للحد من وقوع هذا النوع من الحوادث مستقبلًا، في ضوء ما قامت به الدولة من جهود لتطوير شبكات الطرق ووسائل النقل والمرور.

ثم استأذن رئيس مجلس الوزراء الحضور في إعطاء الكلمة للوزراء بالترتيب، بدءًا بوزير الصحة والسكان، ثم وزير النقل، يليه وزير البترول والثروة المعدنية، ثم وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لعرض الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحادث.

وأضاف أنه سيطلب من وزير الدولة للإعلام أن يتلو على الحضور ما انتهى إليه مجلس الوزراء من توصيات وقرارات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من حوادث الطرق في المستقبل.



