أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث الوراق، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع تداعيات الحادث لحظة بلحظة، ووجه بتوفير الرعاية لأسر الضحايا والمصابين وتعويض المتضررين.

وقالت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمتابعة تداعيات حادث الوراق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، وتعويض المتضررين جراء الحادث.

وأضافت أنه تم الإعلان عن أرقام حسابات التبرع، استجابة لطلب ومبادرة من رجال الأعمال والمواطنين المصريين للتبرع ودعم أسر ضحايا الحادث ومصابيهم، مشيرة إلى أن الوزارة فتحت قناة رسمية لضمان وصول الدعم إلى جميع الأسر، سواء أسر الضحايا أو المصابين، بحوكمة وشفافية وإنصاف.

وأشارت إلى أنه في إطار التوجيهات العاجلة من الرئيس السيسي بتوفير كل سبل الرعاية لأسر الضحايا والمصابين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، الدعم النفسي، وعملت على إعادة الروابط العائلية، إلى جانب تمركز سيارات التبرع بالدم للمصابين.

ولفتت إلى توافد الكثير من المواطنين على سيارات التبرع بالدم، بما يبرز شهامة المصريين وحرصهم على تقديم هذه الخدمة دعمًا لمصابي الحادث.