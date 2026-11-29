عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لاستعراض مسودة مشروع قانون تنظيم وإتاحة البيانات وتداول المعلومات.

وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر بعين الاهتمام لمشروع القانون المشار اليه، في ظل اهتمامها الأصيل بضبط وتيسير إتاحة البيانات وتداولها من مصادرها الرسمية بشفافية، باعتباره حقاً يكفله الدستور، وتلتزم به الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لدى الحكومة قناعة تامة بأن المعلومة الدقيقة تسدُ الباب أمام نفاذ الشائعة، وتُعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن ماحققته الدولة من خطوات جادة في التحول الرقمي يشكلُ أساساً يمكن استثماره في تطبيق مشروع القانون بشكل فاعل في إطار من الرقمنة وإتاحة البيانات من خلال ربط جهات الدولة إلكترونياً.

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة بنود ومواد مسودة مشروع قانون تنظيم وإتاحة البيانات وتداول المعلومات، والإجراءات التي تتم بالتنسيق بين الوزارات ذات الصلة للتوصل إلى صورته النهائية، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.