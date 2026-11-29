أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ويانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسند الكاف إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه المالي موديبو ساماكي مساعدًا أول، ومواطنه الحاجي بيراما كوني مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى المالي سوري إبراهيم كيتا مهام الحكم الرابع.

وتقرر تعيين الموريتاني أحمد امتياز هيرالال حكما لتقنية الفيديو ويعاونه المالي عثمان دياكاتي.

كما اختار الكاف الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بيجي مراقبا للمباراة والنيجيري فيث أووجيارين إيرابور مراقبا للحكام.