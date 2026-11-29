بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها إسبانيا، اليوم /الأحد/، نسبة قياسية تخطت عتبة الـ45% بعد ظُهر اليوم /الأحد/.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية - وفقًا لما أوردته صحيفة /إل باييس/ الإسبانية - أن نسبة المشاركة في الانتخابات تخطت الـ45%، وذلك حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد)؛ بما يمثل زيادة بنسبة 5 نقاط مئوية عما كانت عليه في التوقيت ذاته خلال الانتخابات العامة السابقة التي أجريت في عام 2023.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم أمام أكثر من 38.6 مليون ناخب مؤهل، للمشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة ستحدد تركيبة البرلمان المقبل ومستقبل الحكومة الإسبانية للأعوام الأربعة القادمة، وسط منافسة محتدمة بين الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والحزب الشعبي المحافظ بزعامة ألبرتو نونيز فيخو، في سباق تتجه فيه الأنظار أيضا إلى حزب "فوكس" اليميني المتطرف ودوره المحتمل في تحديد هوية الحكومة المقبلة.