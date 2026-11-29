أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إدراج الجامعة ضمن جامعات الفئة الذهبية في مجال الأنشطة الطلابية، وفقا لتقرير المجلس الأعلى للجامعات، في إنجاز جديد يعكس تميز الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وحرصها على توفير بيئة جامعية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأكد " الجيزاوي" أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهود الجامعة في تطوير منظومة الأنشطة الطلابية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للعملية التعليمية، ودورها في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والإبداع، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء والمسؤولية المجتمعية.

كما يعكس هذا الإنجاز اهتمام جامعة بنها بأداء رسالتها التعليمية والتربوية، التي لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل تمتد إلى إعداد خريج يمتلك المهارات والخبرات والقيم التي تؤهله للمنافسة والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة بنها تحرص على تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية، إلى جانب أنشطة الجوالة والأسر الطلابية، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام مختلف الطلاب للمشاركة الفاعلة، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وتشجيع المبادرات والأفكار الابتكارية.

وأشار " الجيزاوي " إلى أن حصول الجامعة على هذا التصنيف يمثل دافعا لمواصلة تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الأنشطة الطلابية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد جيل من الشباب القادر على الإبداع وتحمل المسؤولية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد " الجيزاوي" على استمرار دعم إدارة الجامعة للقطاعات المعنية بالأنشطة الطلابية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ برامج وفعاليات نوعية تضمن تقديم تجربة جامعية متكاملة، وتعزز من مكانة جامعة بنها بين الجامعات المصرية.