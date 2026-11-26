شاركت جامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، في فعاليات قمة المرأة المصرية الخامسة، اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن سمير فريد، مستشار رئيس الجامعة للابتكار.



وتأتي مشاركة الجامعة في إطار التعاون المثمر بينها وبين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وعرضت الجامعة في جناحها منصة «جسور – من البحث العلمي إلى التطبيق الصناعي»، إلى جانب مشروعات ابتكارية أتاحت للباحثين التعريف بأفكارهم أمام ممثلي الصناعة والمستثمرين وبحث فرص تطويرها وتسويقها.

وخلال فعاليات القمة، زار أحمد كجوك، وزير المالية، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جناح جامعة بنها، الذي أبرز دور منصة «جسور» في إتاحة مشروعات الجامعة وخبرات باحثيها أمام القطاع الصناعي.

وتتيح «جسور» للمصانع والشركات طرح التحديات التي تواجهها والتواصل مع الفريق البحثي المناسب لتخصصها. ويستطيع الباحثون من خلال هذا التعاون توظيف مهاراتهم في تحليل مشكلات الإنتاج، وتصميم التجارب لاختبار الحلول المقترحة، وقياس أثرها على جودة المنتج وتكلفته.

وشارك في عرض المشروعات الابتكارية بجناح الجامعة كلٌّ من الدكتورة نيفين فاروق والدكتور محمد هيكل، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور محمد خيري، أستاذ تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، والدكتورة دينا عبد الرازق، والدكتور محمود حنفي، والدكتورة ميرفت كمال، والدكتور إبراهيم عبدالسميع والمهندسة روان العراقى.

وشملت مشاركة جامعة بنها أيضًا برنامج جلسات القمة، إذ ضمّت قائمة المتحدثين الدكتورة إيمان الميهي، أستاذة التصميم ورئيسة قسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد خيري، أستاذ تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة.