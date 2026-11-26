أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المراكز التكنولوجية بقرى مركز ومدينة شبين القناطر، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمتابعة مستوى التجهيزات الفنية والإدارية، والوقوف على كفاءة منظومة العمل ومدى استيفاء المراكز لكافة المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.



جاءت الجولة بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد أبو ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندسة رضا الدسوقي، مدير مركز معلومات المحافظة.



وشملت الجولة المراكز التكنولوجية بقرى نوى وطحانوب وكفر شبين، حيث تفقد المحافظ مقار تقديم الخدمات، واطلع على التجهيزات الفنية والإدارية، ومكونات منظومة العمل، ومدى توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى العاملين بالمراكز التكنولوجية، والوقوف على مدى استفادتهم من البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعرف على أبرز المعوقات التي قد تواجههم خلال العمل، مؤكدًا أهمية حسن استقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات دون تعقيدات.



ووجه المحافظ بوضع لافتات إرشادية واضحة أمام شبابيك تقديم الخدمة، لتحديد اختصاص كل شباك، سواء لخدمات التصالح في مخالفات البناء أو التراخيص وغيرها من الخدمات، مع تخصيص شباك مستقل لملف التقنين يتولى العمل به موظف مدرَّب، بما يسهم في تنظيم استقبال المواطنين وسرعة توجيههم وإنهاء معاملاتهم.



كما وجه المحافظ المهندسة رضا الدسوقي، مدير مركز معلومات المحافظة، بمتابعة جميع المراكز التكنولوجية بمركز شبين القناطر، والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات، مع التأكد من جاهزية الإدارات الخلفية للعمل من خلال المنظومة الإلكترونية، ومراجعة دقة استكمال البيانات، والاعتماد على مخرجات النظام في استخراج التراخيص وإعداد التقارير، مشددًا على أهمية انتظام دورة العمل وعدم تأخر طلبات المواطنين دون مبرر.



وثمّن محافظ القليوبية جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدربين القائمين على تنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية، مشيدًا بالتعاون المثمر والدعم الفني المقدم للعاملين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وسرعة التعامل مع الملاحظات وتذليل المعوقات وضمان التطبيق السليم للمنظومة.



وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية بالمراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة العاملين بها، وضمان تكامل دورة العمل بين المراكز والإدارات المختصة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المحلية والتحول الرقمي.