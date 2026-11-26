أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، أحد المشروعات الصحية الكبرى الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، إلى جانب مراجعة موقف توصيل المرافق الخارجية اللازمة لاستكمال المشروع وتجهيزه، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والدكتور محمود عبد الشافي، مدير مستشفى شبين القناطر المركزي وممثلي الشركة المنفذه.



وتابع المحافظ خلال الجولة الموقف التنفيذي للأعمال، واطّلع على ما تم إنجازه في ملف المرافق الخارجية، حيث تم الانتهاء من أعمال توصيل وتركيب الكهرباء وتركيب العداد، بما يمثل خطوة مهمة في استكمال متطلبات المرافق بالمستشفى.



كما تابع موقف توصيل المياه، حيث يجري حاليًا إعداد مقترح من قبل وزارة الصحة بشأن آلية توصيل المياه للمستشفى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه توصيل المرافق الخارجية.



وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بالتوازي مع سرعة إنهاء إجراءات المرافق الخارجية، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان جاهزية المشروع من جميع الجوانب، بما يسهم في استكمال الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة.



ويُعد مستشفى شبين القناطر المركزي أحد أكبر المشروعات الصحية بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويُقام على مساحة إجمالية تقارب 20 ألف متر مربع، ويشتمل المبنى الرئيسي على أقسام طبية متعددة، من بينها 6 غرف عمليات، و48 سريرًا للغسيل الكلوي، و27 سريرًا للعناية المركزة، و8 أسرة للعناية المركزة للأطفال، و21 حضانة للأطفال المبتسرين، و23 عيادة خارجية متخصصة، إلى جانب أسرة الإقامة.



كما يضم المشروع مبنى للبلازما وبنك الدم، ومبنى لمدرسة التمريض وسكن الأطباء، إلى جانب المباني الخدمية اللازمة لتشغيل المستشفى، بما يجعله مجمعًا طبيًا متكاملًا يستهدف دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية وتشخيصية متخصصة لأهالي شبين القناطر والقرى والمناطق المحيطة بها.