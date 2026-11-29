هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، 9 طلاب بالجامعة، بمناسبة فوزهم بالمركز الرابع في مسابقة الأفلام القصيرة “ما تصدقش” لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، التي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائجها، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.



وشارك فى المسابقة 103 فيديو من 37 جامعة ومعهدا على مستوى الجمهورية، في إنجاز يعكس تميز طلاب جامعة بنها وقدرتهم على توظيف إبداعاتهم في إنتاج محتوى إعلامي هادف يسهم في نشر الوعي ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة.

وضمت قائمة الطلاب الفائزين كلا من: حسام أحمد حسن، ومنة الله عمرو، ويوسف محمد عبد المنعم، وميرنا أشرف شوقي، وزينب محمد فرج، وعبد الله محمد عبد المنعم، وعبد الله محمد الشيمي، ومحمد أحمد الراعي، وإبراهيم مصطفى، حيث حصلوا على المركز الرابع ضمن المراكز الخمسة الأولى بالمسابقة.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تميز طلاب الجامعة في مثل هذه المسابقات الوطنية يعكس ما يمتلكونه من قدرات إبداعية ومهارات فكرية وإعلامية، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه وقدرته على التفكير النقدي والتحليل والتحقق من المعلومات.

وقال رئيس الجامعة إن الوعي أصبح إحدى أهم أدوات حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتدفق المحتوى الرقمي، مؤكدًا أهمية إعداد جيل قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، والتعامل بمسئولية مع ما يتم تداوله عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت نتائج مسابقة الأفلام القصيرة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، والتي شهدت مشاركة 103 فيديو من 37 جامعة ومعهدا، وتنافس خلالها الطلاب على إنتاج محتوى إعلامي إبداعي يسهم في مواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات والمسئولية في التعامل مع المحتوى الرقمي.