أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حصول الجامعة على العضوية العاملة باتحاد الجامعات العربية، بدلًا من العضوية المشاركة، وفقًا لقرار المؤتمر العام للاتحاد رقم (11)، خلال دورته الثامنة والخمسين التي عُقدت بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد السعيد، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الأكاديمية المتنامية التي نجحت الجامعة في تحقيقها رغم حداثة نشأتها، ويأتي تتويجًا لجهودها المستمرة في بناء منظومة تعليمية وبحثية متميزة، وترسيخ حضورها بين مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي.

وأضاف أن الحصول على العضوية العاملة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الجامعات العربية الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج الأكاديمية والبحثية التي ينظمها الاتحاد، بما يدعم توجه الجامعة نحو التميز والتنافسية.



وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطموحة للجامعة في بناء مؤسسة تعليمية عصرية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وتقديم نموذج تعليمي يواكب متطلبات المستقبل، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن حصول الجامعة على العضوية العاملة باتحاد الجامعات العربية يعكس الجهود المؤسسية المتكاملة للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز حضور الجامعة في المحافل الأكاديمية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة التطوير في مختلف قطاعات الجامعة.



وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية والدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ويعزز من مكانة الجامعة وتنافسيتها، ويدعم طموحها لتكون إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة.