أعلنت محافظة الوادي الجديد استئناف العمل بمسجد البشندي الكبير بمركز بلاط، بعد فترة توقف استمرت أكثر من 8 أشهر، وذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة المعوقات أمام المشروعات المتوقفة وسرعة الانتهاء منها لخدمة المواطنين.

إنشاء مسجد بطريق تنيدة منفلوط

وأوضحت المحافظة أن عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، تفقد المسجد لمتابعة الإجراءات التنفيذية تمهيدًا لعودة الأعمال، وشهدت الجولة استقبال رئيس المركز والوفد المرافق من جانب رئيس الوحدة المحلية لقرى البشندي، وسط حضور عدد كبير من أهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم باستئناف العمل بالمسجد، مطالبين بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة افتتاحه.

كما تناولت الجولة دراسة إقامة مسجد بالجهود الذاتية عند مدخل طريق منفلوط، إلى جانب بحث إجراءات إعادة إشهار مسجدي البرابخ وتنيدة القديم.

وأكدت المحافظة استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز بلاط ومديرية الأوقاف لتطوير المساجد، وتذليل العقبات أمام المشروعات المتوقفة، بما يسهم في توفير الخدمات الدينية وتلبية احتياجات أهالي القرى بمركز بلاط.