أعلنت السلطات الفرنسية اليوم ، إدراج 227 بلدية في إقليم «با دو كاليه»، شمالي البلاد، ضمن المناطق المعترف بها رسميًا باعتبارها منكوبة جراء الكوارث الطبيعية، على خلفية الفيضانات والانهيارات الطينية التي شهدها الإقليم، إثر موجة من الأمطار الغزيرة.
وأوضحت السلطات الفرنسية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هذا القرار يأتي بموجب قرار وزاري مشترك نُشر في الجريدة الرسمية، بما يتيح للمتضررين الاستفادة من آلية التعويض المخصصة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
كما أوضحت محافظة إقليم با دو كاليه، في بيان، أن الاعتراف يشمل الأضرار الناجمة عن الفيضانات الناتجة عن جريان مياه الأمطار على سطح الأرض وفيضان المجاري المائية عن ضفافها.
وأشارت المحافظة، إلى أن كميات الأمطار ومستويات ارتفاع منسوب المياه بلغت مستويات استثنائية، موضحة أن مثل هذه الظواهر يُحتمل إحصائيًا حدوثها مرة واحدة كل عشر سنوات.
ويتيح هذا الاعتراف للمتضررين إمكانية الحصول على تعويضات بموجب ضمان الكوارث الطبيعية المنصوص عليه في عقود التأمين، لتغطية الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات، شريطة أن تكون مشمولة بتغطية تأمينية مناسبة، ويتوقف مبلغ التعويض على حجم الأضرار، والضمانات المنصوص عليها في عقد التأمين، والحدود القصوى للتغطية.
وخلال موجة الفيضانات، جرى إجلاء أكثر من 800 شخص من المناطق المتضررة، فيما كانت منطقتا واديي نهري «كانش» و«ليس» من بين المناطق الأكثر تعرضًا للفيضانات، كما فُعّلت خطة الطوارئ «أورسيك» (ORSEC)، وهي آلية فرنسية لتنظيم وتنسيق تدخل أجهزة الإغاثة والطوارئ في مواجهة الكوارث.