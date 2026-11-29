سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، تباينا واضحا في مختلف الأصناف.

وتصدر الجمبري الجامبو قائمة الأسعار مسجلًا 671.67 جنيه للكيلو، يليه الجمبري الممتاز بنحو 504.46 جنيه.

أسعار الجمبري والأسماك البحرية

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري الوسط 386 جنيها، والجمبري الصغير 271 جنيها، بينما سجل السبيط 381 جنيها، والثعابين 392 جنيها، والوقار 332 جنيها، والقاروص 328.41 جنيه، وسمك موسى 326 جنيها.

وسجل كيلو الشعور 192.92 جنيها، والكابوريا 169 جنيه، والموزة 117 جنيها، والقرش 108 جنيهات.

أسعار البلطي والمرجان والبربوني

وبلغ متوسط سعر كيلو البلطي الممتاز 111 جنيها، والبلطي الأسواني 89 جنيها، والبلطي الصغير 75 جنيها، فيما سجل فيليه البلطي 171 جنيها.

وسجل قشر البياض 175 جنيها للكيلو، والبياض الممتاز 158 جنيها، والمرجان الممتاز 192 جنيها، والمرجان الوسط 139 جنيها، بينما بلغ سعر البربوني الممتاز 226 جنيها، والبربوني المتوسط 167.73 جنيه.

أسعار المكرونة والأسماك المجمدة

وصل متوسط سعر كيلو المكرونة الخليجي إلى 121.30 جنيه، والمكرونة السويسي إلى 140 جنيهًا، بينما سجل الماكريل المجمد 198.33 جنيه، والسردين المجمد 101.84 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر كيلو الحدادي 73.18 جنيه.