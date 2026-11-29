تراجعت أسعار الدولار اليوم الأحد 29-11-2026، أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

و سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل بنك أبوظبي الأول مصر 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.56 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي الكويتي 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل المصرف المصري الخليجي 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد 54.51 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وسجل بنك العقاري المصري العربي 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.