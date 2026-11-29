كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي للتعامل مع جثامين ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن تحديد هوية الضحايا وتسليم الجثامين إلى ذويهم مثّل أولوية إنسانية قصوى.

المشارح المخصصة داخل المستشفيات

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن عدد الجثامين التي جرى حصرها بموقع الحادث بلغ 31 جثمانًا، وتم نقلها بالتنسيق مع النيابة العامة إلى المشارح المخصصة داخل المستشفيات، لتبدأ بعدها الإجراءات العلمية الخاصة بالتعرف على هويات الضحايا.

وأوضح أن الجثامين وُزعت على عدد من المستشفيات، بواقع 9 جثامين بمستشفى بولاق الدكرور، و6 بالوراق المركزي، و6 بإمبابة العام، و5 بشبرا المركزي، و5 بمستشفى العجوزة.

وأضاف عبدالغفار أن طبيعة الحادث وشدة الحريق جعلت التعرف على هوية عدد من الجثامين أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما استدعى التعامل مع كل حالة وفق إجراءات دقيقة تضمن عدم حدوث أي أخطاء في تحديد هوية الضحايا.

وأشار إلى أنه فور وصول الجثامين إلى المشارح، جرى ترقيم كل جثمان برقم ثابت يُستخدم في جميع المستندات الخاصة به، مع توثيق الأوصاف والمتعلقات الشخصية، ثم تسكين الجثامين داخل ثلاجات المشارح الخمس لحين استكمال إجراءات التعرف عليها.

متابعة مستمرة من النائب العام

وأكد أن جميع هذه الإجراءات تمت تحت إشراف النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، وبمتابعة مستمرة من النائب العام ووزير العدل.