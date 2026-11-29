أصبح وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة المدرب لويس إنريكي والذي يعتمد عليه في عدة مراكز بين اللعب كظهير على أي من الجانبين أو في خط الوسط.

ويحظى اللاعب بفرص مشاركة واسعة، مما يجعله ركيزة أساسية في سياسة التدوير التي يتبعها الفريق، ولهذا السبب، بدأ باريس سان جيرمان بالفعل في التحضير لمفاوضات تتعلق بعقد جديد.

ووفقاً للصحفي (نيكولو شيرا)، فقد شرع النادي الباريسي في محادثات مع ممثلي إيمري لتمديد عقد اللاعب الفرنسي متعدد المهام.

يُذكر أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2029، وتهدف الإدارة إلى تمديده لموسمين إضافيين، أي حتى عام 2031، مع إدراج خيار للتمديد حتى منتصف عام 2032.

وتدرج إيمري في أكاديمية باريس سان جيرمان منذ عام 2014، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2022 بعمر 16 عاماً، ليصبح أصغر لاعب يمثل النادي في مباراة رسمية.

وفي نوفمبر 2026، أصبح زائير إيمري أصغر لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يصل إلى 200 مباراة رسمية مع الفريق الأول بعمر 20 عاماً و265 يوماً، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم أدريان رابيو.

وعلى الصعيد الدولي، تدرج إيمري في منتخبات الفئات السنية لفرنسا وفاز ببطولة أمم أوروبا تحت 17 عاماً (2022) واستُدعي للمنتخب الأول لأول مرة في نوفمبر 2023، وسجل هدفاً في ظهوره الأول، كما شارك مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026.