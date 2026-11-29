أصبح مستقبل الفرنسي جول كوندي، مع برشلونة محل شك، بعدما فقد المدافع مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، في ظل تقدم إريك جارسيا عليه في ترتيب الاختيارات لشغل مركز الظهير الأيمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن برشلونة منفتح على دراسة العروض المناسبة لضم كوندي، خاصة إذا لم يستعد مستواه خلال الفترة المقبلة.



وأضاف التقرير أن رحيل اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير غير متوقع، لكن إدارة النادي الكتالوني قد توافق على بيعه في الصيف المقبل، حال استمرار تراجع مستواه وعدم تحسن وضعه داخل الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني.