نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الرابع داخل شباك أول أغسطس الأنجولي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الرابع للأهلي

وجاء الهدف بعدما نفذ أحمد سيد زيزو ركلة ركنية قوية داخل منطقة الجزاء، قابلها المدافع أشرف داري بضربة رأسية قوية، تصدى لها حارس الفريق الأنجولي، قبل أن ترتد الكرة أمام طاهر محمد طاهر، الذي تابعها بتسديدة بقدمه اليسرى وأسكنها الشباك.

وواصل طاهر محمد طاهر تألقه خلال اللقاء، بعدما نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، ليعزز تفوق الأهلي ويضيف الهدف الرابع للفريق الأحمر في شباك منافسه الأنجولي.

كأس الكونفدرالية| قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس



أعلن الكابتن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.