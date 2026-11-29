أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلتزام حكومته بحق أبناء الجنوب في تحقيق تطلعاتهم المشروعة.
وقال العليمي بمناسبة عيد الاستقلال: حل القضية الجنوبية مرهون بما يقرره أبناؤها بإرادتهم الحرة.
وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني: سيتم كسر الحصار الجديد المفروض على تعز .وفك حصار تعز وفتح طريقها إلى لحج وعدن واجب في أعناقنا.
وذكر الرئيس العليمي لسكان تعز قائلا : سترون فك الحصار وعودة النازحين واقعا على الأرض ونتحمل مسؤولية معالجة الأخطاء العسكرية.
وتابع : اتخذنا إجراءات لتصحيح الأخطاء وسنحاسب المقصرين والجندي الذي ثبت في موقعه يستحق قيادة تليق بشجاعته.
وواصل : قواتنا بدعم من التحالف قادرة على استعادة المبادرة وحسم المعركة و ماضون في عملية "فجر اليمن" حتى إنهاء الانقلاب . هدفنا استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء وبسط سلطتها على كامل اليمن.
كما دعا الرئيس العليمي القبائل في مناطق الفصائل اليمنية إلى عدم الزج بأبنائها في الحرب.
وأكمل رئيس مجلس القيادة اليمني: لم نختر الحرب وقبلنا الهدنة وأيدنا الحل السياسي .و إيران تسعى لتحويل اليمن إلى منصة لابتزاز العالم وتهديد الأمن الدولي.
وأمضى الرئيس العليمي: ندعو المجتمع الدولي إلى ملاحقة ممولي الحوثيين في حربهم وكذلك منع تدفق الأسلحة الإيرانية للفصائل .
وأشار العليمي إلى أن الفصائل أطلقوا مئات الصواريخ الباليستية خلال التصعيد الأخير حيث طالت هجماتهم طالت مطارات مدنية ومخيمات للنارحين
وختم رئيس مجلس القيادة اليمني: لولا الدعم السعودي الشامل لما تحقق الصمود. ونثمن التوجيهات الملكية السعودية بتصحيح أوضاع مئات آلاف اليمنيين.