أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلتزام حكومته بحق أبناء الجنوب في تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وقال العليمي بمناسبة عيد الاستقلال: حل القضية الجنوبية مرهون بما يقرره أبناؤها بإرادتهم الحرة.

وأضاف ‏رئيس مجلس القيادة اليمني: سيتم كسر الحصار الجديد المفروض على تعز .وفك حصار تعز وفتح طريقها إلى لحج وعدن واجب في أعناقنا.

وذكر ‏الرئيس العليمي لسكان تعز قائلا : سترون فك الحصار وعودة النازحين واقعا على الأرض ونتحمل مسؤولية معالجة الأخطاء العسكرية.

‏وتابع : اتخذنا إجراءات لتصحيح الأخطاء وسنحاسب المقصرين والجندي الذي ثبت في موقعه يستحق قيادة تليق بشجاعته.

‏وواصل : قواتنا بدعم من التحالف قادرة على استعادة المبادرة وحسم المعركة و ماضون في عملية "فجر اليمن" حتى إنهاء الانقلاب . هدفنا استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء وبسط سلطتها على كامل اليمن.

كما دعا ‏الرئيس العليمي القبائل في مناطق الفصائل اليمنية إلى عدم الزج بأبنائها في الحرب.

وأكمل ‏رئيس مجلس القيادة اليمني: لم نختر الحرب وقبلنا الهدنة وأيدنا الحل السياسي .و إيران تسعى لتحويل اليمن إلى منصة لابتزاز العالم وتهديد الأمن الدولي.

وأمضى ‏الرئيس العليمي: ندعو المجتمع الدولي إلى ملاحقة ممولي الحوثيين في حربهم وكذلك منع تدفق الأسلحة الإيرانية للفصائل .

وأشار العليمي إلى أن الفصائل أطلقوا مئات الصواريخ الباليستية خلال التصعيد الأخير حيث طالت هجماتهم طالت مطارات مدنية ومخيمات للنارحين

وختم ‏رئيس مجلس القيادة اليمني: لولا الدعم السعودي الشامل لما تحقق الصمود. ونثمن التوجيهات الملكية السعودية بتصحيح أوضاع مئات آلاف اليمنيين.