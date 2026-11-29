روت الإعلامية عبلة سلامة قصة إنسانية عاشتها خلال الصيف الماضي في إحدى قرى الساحل الشمالي، عقب وفاة أحد أفراد الأمن إثر تعرضه لحادث سيارة أثناء عبوره الطريق، تاركًا زوجة وأبناء، بينهم فتاة من ذوي الإعاقة الحركية، مشيرة إلى أن جمع التبرعات لمساعدة الأسر لا يمنح القائمين عليه حق الوصاية على أصحابها أو التصرف في الأموال بعيدًا عن رغبتهم.

ونشرت عبلة سلامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الواقعة، موضحة أن سكان القرية قرروا جمع تبرعات لأسرة فرد الأمن المتوفى، وتولت هي مسؤولية جمع الأموال، التي تجاوزت توقعاتها وتوقعات الجميع بمراحل، ووصلت إلى مبلغ كبير.

وأضافت أن حجم التبرعات دفع البعض إلى طرح مقترحات بشأن توزيع الأموال، من بينها تخصيص جزء لأسرة المتوفى وتوزيع الباقي على أفراد الأمن الآخرين، أو تقسيم المبلغ وفقًا لقواعد الميراث الشرعي، مؤكدة أنها رفضت تلك المقترحات، لأن التبرعات جُمعت بنية محددة، وهي مساعدة أسرة المتوفى.

وأوضحت أنها بمساعدة جارتها الدكتورة فايقة الأسيوطي، تواصلت مع أرملة المتوفى، وهي سيدة بسيطة لا تقرأ ولا تكتب، وحرصتا على سؤالها عما تريده، بدلًا من اتخاذ أي قرار نيابة عنها.

وكشفت عبلة سلامة أن الأرملة طلبت منها الاحتفاظ بالأموال في البنك وصرف مبلغ شهري لها، لكنها رفضت أن تكون الأموال باسمها، لأنها ليست صاحبتها، واتفقن على إنشاء وديعة بنكية باسم الأرملة، بناءً على رغبتها وإصرارها، على أن يتطلب صرف أي مبلغ من أصل الوديعة توقيعها وتوقيع عبلة سلامة معًا، لحمايتها من الضغوط التي قد تتعرض لها.

وأكدت أن الإجراءات تمت رسميًا داخل البنك، كما حرصت على توثيق تعهد بأن الوديعة تؤول بالكامل إلى الأرملة في حالة وفاتها، لضمان وصول الأموال إلى صاحبة الحق.

واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أن جمع التبرعات لا يمنح القائمين عليها حق تحديد ما يستحقه المستفيدون أو تغيير وجهة الأموال التي جُمعت خصيصًا لهم، مشددة على ضرورة سؤال أصحاب الحق عن رغباتهم ومساعدتهم في اتخاذ القرار، دون فرض وصاية عليهم.

وقالت: «التبرعات أمانة، وليست سلطة».