في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أبرز تبعات سنوات الصراع في سوريا، أقرّ مجلس الشعب قانوناً جديداً لمعالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من سياسات وإجراءات النظام السابق، بما يفتح الباب أمام إعفاءات مالية وإجراءات قانونية تشمل آلاف المتضررين.

وينص القانون على إعفاء المستفيدين من جميع التكاليف الضريبية والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الأعوام الممتدة من 2011 وحتى 2025، مع تحديد المناطق والفترات الزمنية المشمولة وفقاً للظروف التي شهدتها كل منطقة، وبما يشمل المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السابق قبل الثامن من ديسمبر 2024.

وتشمل الفئات المستفيدة الأشخاص الذين تعذر عليهم مواصلة أنشطتهم الاقتصادية أو إدارة منشآتهم بسبب الملاحقة الأمنية أو الاعتقال أو التغييب القسري، فضلاً عن المهجرين داخل سوريا وخارجها، وأصحاب الأموال والمنشآت التي تعرضت للحجز أو المصادرة لأسباب سياسية.

ولا تقتصر الإجراءات على إسقاط الالتزامات الضريبية، بل تمتد إلى معالجة آثارها القانونية، إذ ينص القانون على رفع الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية عن أموال المستفيدين، وإلغاء مذكرات منع السفر المرتبطة بها، إلى جانب طي الدعاوى والملاحقات القضائية المتعلقة بالتكاليف الضريبية المشمولة.

كما يتيح القانون للمستفيدين الحصول على براءة ذمة مالية عن السنوات التي يغطيها الإعفاء، مع وضع آليات لحصر أسماء المستحقين وتحديد المناطق والفترات المشمولة، فضلاً عن ضمان حق الاعتراض على قوائم المستفيدين.

ويأتي إقرار القانون بعد مناقشات داخل لجنة القوانين المالية بمجلس الشعب، ركزت على توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل المتضررين الذين حالت الظروف السياسية والأمنية دون ممارسة أعمالهم أو إدارة ممتلكاتهم.

ومن جانبها، تستهدف وزارة المالية من خلال هذه المعالجة تخفيف الأعباء المتراكمة عن الأفراد وقطاع الأعمال، وتهيئة بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، بما يدعم عودة النشاط الاقتصادي والاستثمارات، في وقت تواجه فيه سوريا تحديات واسعة تتعلق بإعادة الإعمار واستعادة عجلة الإنتاج.

وتكشف أرقام وردت في التقرير عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي خلال سنوات الحرب، إذ تشير التقديرات إلى تدمير أو توقف نحو 70 في المائة من الصناعات السورية، مع تراجع عدد المنشآت الصناعية من قرابة 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى نحو 70 ألفاً خلال سنوات الصراع.



وبذلك، لا يمثل القانون مجرد تسوية لمستحقات ضريبية متراكمة، بل خطوة لمعالجة آثار مالية وقانونية ارتبطت بسنوات الحرب، وسط ترقب لآليات تنفيذه ومدى انعكاسه على عودة المنشآت المتوقفة إلى العمل.



