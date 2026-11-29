حقق فريق توتنهام فوزا ثمينا علي مضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النور في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع فريقه توتنهام منذ بداية اللقاء واستبدل في الدقيقة 71 وتسبب في طرد توماس مونييه لاعب سندرلاند في الدقيقة 12، وسجل جيمس ماديسون هدفي توتنهام في الدقيقتين 35 و70.ورفع توتنهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق نيوكاسل الانتصار على مضيفه برايتون بهدف نظيف سجله اللاعب هارفي بارنيس في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز الثالث.