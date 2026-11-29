صعق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفه أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل أهداف المارد الأحمر طاهر محمد طاهر “هدفين” ومحمود صلاح والمغربي أشرف بن شرقي كل منهما هدف ليحصد الأهلي أول 3 نقاط في المجموعة في الاختبار الأول رسمياً للمدرب سامي قمصان الذي تولي المهمة عقب رحيل المغربي الحسين عموتة المدير الفني السابق.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى مستفيدًا من تعادل أسكو كارا التوجولي مع الرجاء المغربي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس السبت.



كأس الكونفدرالية| قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس



أعلن الكابتن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.