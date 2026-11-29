أصدرت مدينة ماليبو بمقاطعة لوس أنجلوس تحذيرًا بالإخلاء لسكانها، استعدادًا لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية متوقعة بدءًا من يوم الاثنين، حسب صحيفة نيويورك بوست.

تحذيرات لسكان لوس أنجلوس بإخلاء المنازل

ويشمل التحذير مناطق الحرق الناجمة عن حريقي باليسيدز وفرانكلين في ماليبو، على أن يسري اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الاثنين 30 نوفمبر، وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم 2 ديسمبر، وسط مخاطر متزايدة من الانهيارات الطينية وتدفقات الحطام.

وقالت مدينة ماليبو، السبت، في بيان: إذا كنت داخل المنطقة المشمولة بالتحذير، فاستعد للمغادرة.

ودعت السلطات السكان إلى الاستعداد لاحتمال حدوث تدفقات من الحطام بدءًا من مساء الاثنين، مشيرة إلى أن الأمطار الخفيفة قد تبدأ في وقت مبكر من مساء الأحد.

وقالت المدينة في تحذيرها: اجمع أفراد أسرتك وحيواناتك الأليفة وأدويتك ومستلزماتك الأساسية. وإذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي للإخلاء أو لنقل الخيول أو الحيوانات الكبيرة الأخرى، فغادر الآن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطني في لوس أنجلوس، الأحد، إن سلسلة من العواصف ستبدأ في اجتياح المنطقة في وقت لاحق من اليوم وخلال الليل، على أن تتراجع حدتها يوم الاثنين.

وأضاف مكتب الأرصاد أن نظامًا جويًا أقوى بكثير، مصحوبًا بأمطار غزيرة، سيجتاح المنطقة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ويستمر حتى صباح الأربعاء على الأقل، مشيرًا إلى احتمال هطول المزيد من الأمطار يوم الجمعة.

وبدأ نواب مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إخطار السكان من منزل إلى منزل منذ الساعة الخامسة مساء السبت، فيما ستفعّل المدينة مركز عمليات الطوارئ إذا اقتضت الحاجة.

وقالت المدينة، إن فرق الأشغال العامة تواصل دورياتها في الشوارع والطرق داخل الأودية، وتعمل على تنظيف مصارف المياه وتجهيز المعدات الثقيلة والحواجز الخرسانية، مضيفة أن مولدات كهربائية احتياطية جرى تجهيزها للمساعدة في استمرار تشغيل إشارات المرور خلال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.