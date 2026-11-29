يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممثلي مجلس السلام غداً الاثنين لمناقشة خطته لإعادة بناء قطاع غزة.



وبحسب صحيفة هآرتس ؛ فمن المتوقع حضور الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وهو أيضاً عضو في المجلس.



كما توقعت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن يقدم كوشنر وملادينوف وبلير لترامب تقريراً محدثاً عن الخطوات المتخذة حتى الآن لتنفيذ الخطة.

وأضاف المصدر أن الثلاثة سيسعون لإقناع الرئيس بأن العملية تسير وفقاً للخطة الموضوعة. وقبل الاجتماع، من المقرر أن يقدم ملادينوف إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ الخطة.



في غضون ذلك، من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مساء الأحد لمناقشة إمكانية نشر قوات من قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وبحسب مصدرين مطلعين على الأمر، من المتوقع أن تتألف القوة الرئيسية من أكثر من ألفي جندي حيث لا تزال المفاوضات جارية مع البلدان المشاركة، وأنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات.



وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يميل إلى الموافقة على الإجراءات.

