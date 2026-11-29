قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حالات الوفيات في حادث الوراق تنقسم إلى قسمين، الأول الوفيات الناتجة مباشرة عن الحادث، وهم الذين توفوا أثناء الحادث والحريق، وبلغ عددهم 31 جثمانًا، وكان هناك تحدٍ في التعرف على هويتهم.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة عبر القناة الأولى أن النيابة وجهت باستخدام البصمة الوراثية، وتم تحديد هوية 30 جثمانًا من أصل 31، موضحًا أن هناك 3 حالات أخرى من المصابين توفوا بسبب المضاعفات الشديدة للإصابة بالحريق، وكانت هويتهم معروفة، ولم تكن هناك أي إشكالية في التعرف عليهم منذ دخولهم المستشفيات.

وأكد ضرورة التفرقة بين القسمين، وهما الوفيات التي حدثت نتيجة مباشرة للحادث والحريق، والحالات التي كانت مصابة وتوفيت بسبب المضاعفات الشديدة للإصابة.