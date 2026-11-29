كشف الفنان أحمد كشك عن مشاركته في مسلسل «خيوط من ذهب»، الذي تقوم ببطولته النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ينتظر أن تنال إعجاب الجمهور.

وقال أحمد كشك، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري: «أشارك في رمضان 2027 بمسلسل خيوط من ذهب، والمسلسل هيكون مفاجأة للجمهور»، معربًا عن حماسه للمشاركة في هذا العمل الذي يجمع نخبة من الفنانينو الصناع

ويضم مسلسل «خيوط من ذهب» مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، من بينهم صبري فواز، ونسرين أمين، ومي الغيطي، ومحمود عبد المغني، ونبيل عيسى، وجوري بكر، بالإضافة إلى الفنان أحمد كشك.

ومن المتوقع أن يشهد العمل توليفة فنية مميزة، في ظل مشاركة عدد من الأسماء البارزة في الدراما المصرية، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن المسلسل قبل عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وتواصل أسرة العمل الاستعدادات الخاصة بالمسلسل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأحداث والشخصيات تباعًا.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق من خلال «خيوط من ذهب» منافسة دراما رمضان 2027، وسط ترقب من جمهورها لمعرفة طبيعة الشخصية التي تقدمها، خاصة أنها اعتادت تقديم أدوار متنوعة تحمل الكثير من التحولات الدرامية.

ويأتي المسلسل ضمن الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني لعام 2027، في ظل حالة من الترقب لمعرفة تفاصيله، خاصة بعد تأكيد أحمد كشك مشاركته في العمل، ووعده بأن يكون مفاجأة للجمهور.