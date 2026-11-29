كشفت الفنانة عفاف رشاد عن أخر تطورات مشاركتها في مسلسل «بيت بابا»، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من العمل، وتواصل حاليًا تصوير مشاهد الجزء الرابع، الذي يحمل العديد من المفاجآت والأحداث الجديدة للجمهور.

وقالت عفاف رشاد، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إنها انتهت من تصوير الجزء الثالث من مسلسل «بيت بابا»، فيما تواصل حاليًا العمل على تصوير الجزء الرابع، مؤكدة أن المسلسل يشهد تطورات وأحداثًا تحمل الكثير من المفاجآت التي ستجذب انتباه المشاهدين خلال الحلقات المقبلة.

وأضافت أن استمرار العمل في تقديم أجزاء جديدة من المسلسل يعكس امتداد عالمه الدرامي، وما يتضمنه من مواقف وأحداث تتيح تقديم خطوط درامية متنوعة، خاصة مع تطور الشخصيات والعلاقات بينها من جزء إلى آخر، وهو ما يمنح العمل مساحة لتقديم تفاصيل جديدة ومواقف مختلفة.

ويحمل الجزء الرابع من «بيت بابا» العديد من المفاجآت، وفقًا لما أعلنته الفنانة عفاف رشاد، إذ ينتظر الجمهور التعرف على التطورات الجديدة التي ستشهدها الأحداث، وما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من مواقف وتغيرات في مسارات الشخصيات.

وتواصل أسرة المسلسل حاليًا تصوير مشاهد الجزء الرابع، وسط حالة من النشاط داخل مواقع التصوير، استعدادًا لاستكمال العمل وفق الخطة المحددة، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتعد مشاركة عفاف رشاد في «بيت بابا» إحدى محطاتها الفنية خلال الفترة الحالية، حيث تواصل من خلال العمل تقديم حضورها الدرامي، بالتزامن مع استمرار تصوير أجزاء جديدة من المسلسل، الذي يستعد صناعُه للكشف عن المزيد من التفاصيل والمفاجآت التي تنتظر الجمهور في الأحداث القادمة.

ومن المنتظر أن تكشف الحلقات الجديدة عن تطورات مختلفة في مسار العمل، خاصة مع استمرار تصوير الجزء الرابع، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الأحداث والمواقف التي تحمل طابعًا خاصًا ضمن عالم المسلسل.