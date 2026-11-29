حصدت النجمة داليا مصطفي، على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل " روج أسود "، ضمن جوائز الأفضل عربيًا، المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل عربيًا يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، للاحتفاء بعدد من التجارب الفنية البارزة التي حققت نجاحًا وتأثيرًا لدى الجمهور العربي.

واعربت النجمة داليا مصطفى عن سعادته بتكريم من قبل حفل جوائز الأفضل عربيا في دورتة الرابعة وسط كوكبة من نجوم الفن من العالم العربي.

من جانبه، أكد خالد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لحفل الأفضل عربيًا، حرص إدارة الحفل على تكريم القامات التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وتركت بصمات مميزة في وجدان الجمهور من خلال أعمال وشخصيات لا تزال حاضرة.

وأعرب إسماعيل عن اعتزاز الحفل بتكريم النجمة داليا مصطفى ، كأفضل ممثلة عن مسلسل " روج أسود ".

وأوضح رئيس اللجنة العليا للحفل أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة ، يتضمن مجموعة من الأسماء الفنية البارزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أن الحفل يستهدف الاحتفاء بالتجارب الفنية الثرية والنماذج التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية.