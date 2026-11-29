قام وفد من حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، بزيارة مصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، الذين يتلقون العلاج بمستشفى بولاق الدكرور العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وضم الوفد النائب أحمد خالد ممدوح، الأمين العام للحزب، والنائبة داليا الإتربي، والنائبة منى قشطة، واللواء محمد غالب، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وإسلام تمراز، رئيس اتحاد الشباب، والمستشار إيهاب عبد الرازق، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية ، ونشوى الوحيلي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وماجدة بدوي، رئيس لجنة الإعلام، إلى جانب عدد من قيادات الأمانة المركزية وأمانة الحزب بمحافظة الجيزة.

والتقى الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى بولاق الدكرور العام، والدكتور محمد وطني، نائب مدير المستشفى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة جهود الرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما قدم النائب الدكتور السعيد غنيم رئيس حزب المؤتمر تبرعًا بـ50 ألف وحدة محاليل وريدية لصالح المستشفى، دعمًا لاحتياجاته الطبية ومساندةً للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التضامن الإنساني مع مصابي الحادث وأسرهم، ودعم جهود المؤسسات الصحية في مواجهة تداعيات الحادث الأليم.