أعلن مجلس الوزراء تقديم تبرعات بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون جنيه، لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المتضررين من الحادث ومساعدة أسر الضحايا والمصابين.

مجلس الوزراء يعلن تبرعات جديدة لمساندة أسر ضحايا حادث الدائري

وأوضح مجلس الوزراء، في نبأ نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بادر بالتبرع بمبلغ مليوني جنيه، للمساهمة في دعم المضارين من الحادث، ومساندة الأسر التي تأثرت بفقدان ذويها أو إصابة أفراد منها.

وأضاف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بادرت أيضًا بالتبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، لدعم المضارين في حادث الوراق، والمساهمة في تقديم المساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، بلغت قيمة التبرعين معًا 42 مليون جنيه، بواقع مليوني جنيه من البابا تواضروس الثاني و40 مليون جنيه من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما أشار الإعلان إلى أن إجمالي التبرعات المخصصة لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق وصل إلى 44 مليون جنيه.

وتأتي هذه التبرعات في أعقاب الحادث الذي شهدته منطقة الوراق على الطريق الدائري، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وسط تحركات حكومية للتعامل مع تداعياته ومتابعة أوضاع المصابين وأسر المتوفين.

ويستهدف الدعم المعلن مساندة المتضررين من الحادث، في ظل ما خلفه من خسائر بشرية ومادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين.