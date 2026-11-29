أكد هاني عبد السميع، القيادي بحزب "مستقبل وطن"، أن التحركات الحكومية الأخيرة بشأن الحد من حوادث الطرق تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة متكاملة للسلامة على الطرق، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم يجب أن تظل في مقدمة أولويات العمل الوطني، باعتبار أن الحق في الحياة والأمان يأتي على رأس الحقوق التي تستوجب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.

وقال «عبد السميع»، في بيان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتوفير أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمتضررين، تعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على التعامل الإنساني والمسؤول مع الأزمات، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية، بل التحرك الفوري لتخفيف آثار الحوادث ومساندة المواطنين في أصعب الظروف.

الاجتماع الاستثنائي للحكومة

وأضاف قيادي «مستقبل وطن» أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي للحكومة بشأن إعداد استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، تتضمن سياسات وإجراءات محددة تنفذها الوزارات والجهات المعنية، يمثل توجهًا إيجابيًا يستحق الدعم، لا سيما أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق من خلال إجراءات منفردة أو حملات مؤقتة، وإنما تحتاج إلى رؤية شاملة تتعامل مع مختلف أسباب الحوادث وتضع حلولًا عملية ومستدامة لها.

وأوضح عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن نجاح الاستراتيجية المرتقبة يرتبط بمدى قدرتها على معالجة الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، وفي مقدمتها الالتزام بقواعد المرور، والسرعات المقررة، والقيادة الآمنة، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة الدورية للطرق، ورفع كفاءة وسائل النقل، والتأكد من صلاحية المركبات، وتعزيز الرقابة على السائقين، خاصة سائقي مركبات النقل الجماعي والثقيل.

آليات واضحة للتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والصحة والتنمية المحلية

وأشار إلى أهمية أن تتضمن الاستراتيجية آليات واضحة للتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والصحة والتنمية المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بحيث تعمل جميع المؤسسات وفق منظومة موحدة، تتكامل فيها الرقابة المرورية مع تطوير البنية التحتية، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية.

وشدد «عبد السميع» على أن تطوير شبكة الطرق والكباري التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية يجب أن يواكبه اهتمام موازٍ بثقافة الاستخدام الآمن لهذه الشبكة، موضحًا أن جودة الطرق وحدها لا تكفي لتحقيق السلامة المرورية ما لم يصاحبها التزام من قائدي المركبات، ووعي مجتمعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

وثمّن هاني عبد السميع إعلان الحكومة استعدادها لإدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في الحد من حوادث الطرق، مؤكدًا أن تطوير التشريعات المنظمة للمرور والنقل يمثل أحد المسارات الضرورية لردع المخالفات الجسيمة، وتحقيق الانضباط، وترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وأكد أن التشريعات لا ينبغي أن يكون دورها مقتصرًا على توقيع العقوبات بعد وقوع المخالفات، بل يجب أن تتضمن أدوات فعالة للوقاية، وتغليظ العقوبات على السلوكيات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مع تشديد الرقابة على الالتزام بمعايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات، والتعامل الحاسم مع القيادة المتهورة وتجاوز السرعات المقررة.

وأضاف أن التطبيق العادل والحازم للقانون يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الردع العام، وأن أي تطوير تشريعي لن يحقق أهدافه إلا إذا اقترن بآليات تنفيذ ورقابة فعالة، تضمن عدم وجود استثناءات أو تهاون في تطبيق القواعد المنظمة لحركة المرور.