أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن تزايد شكاوى أولياء الأمور من صعوبة المناهج الدراسية التي يواجهها أبنائهم بمختلف المراحل الدراسية وعدم تناسب محتوى بعض المقررات مع القدرات العمرية والإدراكية للطلاب، يستوجب إعادة تقييم المناهج الحالية، بما يحقق التوازن بين جودة المحتوى التعليمي وقدرة الطلاب على استيعابه، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تعكس حجم الأعباء التعليمية والنفسية التي يتحملها الأطفال وأسرهم،

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن من أبرز الشكاوى المتداولة صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ومنهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، ومنهج العلوم للصف الثاني الإعدادي، فضلاً عن صعوبة مناهج نظام البكالوريا، وما تتطلبه من قدرات استيعابية ومهارات قد تفوق إمكانات بعض الطلاب.

وأكد على ضرورة مراعاة الفروق العمرية والعقلية بين المراحل التعليمية المختلفة، مشدداً على أن المناهج يجب أن تكون وسيلة لبناء وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم، وليس سبباً في شعورهم بالعجز أو عدم القدرة على مواكبة متطلباتها.

وطالب سوس، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الاستماع بجدية إلى شكاوى وملاحظات أولياء الأمور والمعلمين، والتعامل معها باعتبارها مؤشرات مهمة تستوجب الدراسة والتحرك، والعمل على تخفيف الأعباء الدراسية عن الأطفال، وعدم تحميلهم مناهج تفوق قدراتهم على الفهم والاستيعاب، بما يضمن عدم تحول العملية التعليمية إلى مصدر للضغط النفسي والنفور من التعلم.

وأشار إلى أن أولياء الأمور شركاء أساسيين في العملية التعليمية، وأن الاستماع إلى تجاربهم وملاحظاتهم يسهم في الكشف عن أوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة.

كما طالب عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من خبراء التربية والمناهج وعلم النفس التربوي والمتخصصين في المواد الدراسية المختلفة، تتولى مراجعة المناهج الحالية وتقييم حجم المعلومات ومستوى صعوبتها، والعمل على تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع القدرات العقلية والعمرية للطلاب، ويراعي الفروق الفردية بينهم، مع التركيز على الفهم والتطبيق بدلاً من التكديس والحفظ. على أن تستند أعمال اللجنة إلى أسس علمية وتربوية واضحة، تضمن تحقيق التوازن بين جودة المحتوى التعليمي وسهولة استيعابه.

وأكد النائب سامي سوس أن تطوير التعليم لا يتحقق بزيادة حجم المناهج أو تعقيدها، وإنما بوضع محتوى تعليمي متوازن يراعي قدرات الأطفال ويمنحهم فرصة حقيقية للتعلم والإبداع، مشدداً على أن مصلحة الطالب يجب أن تظل في مقدمة أولويات تطوير المنظومة التعليمية، وأن يكون صوت أولياء الأمور حاضراً في أي قرارات تتعلق بمستقبل أبنائهم التعليمي.

واختتم بيانه بالتأكيد علي أن الهدف الأساسي هو إعداد أجيال قادرة على التفكير والابتكار واكتساب المعرفة، في بيئة تعليمية صحية تحفز على التعلم بدلاً من إثقال كاهل الطلاب بالضغوط والأعباء.