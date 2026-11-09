تطوير المناهج الدراسية.. مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم

التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التونسية، بنور الدين النوري، وزير التربية التونسي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التربية والتعليم، وتبادل الخبرات في تطوير المنظومات التعليمية.

التعاون بين مصر وتونس في مجال التعليم

وأكد الجانبان في بيان أصدرته السفارة المصرية بتونس، خلال اللقاء اعتزازهما المتبادل بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون المشترك، ولا سيما في قطاع التعليم، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير المناهج الدراسية، وتأهيل وتدريب المعلمين، والتحول الرقمي في العملية التعليمية.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي، ومجاراة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال التربية والتعليم بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة، وتنمية المهارات والقدرات لدى الطلاب، وتشجيع تبادل الزيارات واللقاءات بين خبراء ومسئولي المؤسسات التعليمية في البلدين بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والاستجابة للمتطلبات المستحدثة لأسواق العمل.

كما تطرقت المناقشات لأهمية استمرار التشاور وتعزيز تنسيق المواقف المعهود بين البلدين الشقيقين في إطار مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات التربية والتعليم.