انتقد إسلام جمال، مدرب أحمال بيراميدز السابق، قيام رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، بحذف صورة الأول، خلال نشره صورة الجهاز الفني عبر حسابه على "إنستجرام".

وقد رحل إسلام جمال، منذ فترة قصيرة عن الجهاز الفني لفريق بيراميدز، وانتشرت في الساعات الماضية تقاريرًا تفيد باحتمالية انضمامه إلى الجهاز الفني للأهلي عقب رحيل المغربي الحسين عموتة.

وكتب إسلام جمال، عبر حسابه على "فيسبوك"، ناشرًا مجموعة صور من تدريبات بيراميدز: "لما شوفت ستوري الكابتن امبارح، لاحظت إني اتشلت من صورة الجهاز، فحبيت أشارك كام صورة من التمرين وأحكي عن الفترة دي من ناحيتي. ممكن يكون بسبب أو من غير، الله أعلم".

وأضاف: "من أول يوم وأنا مسؤول عن الإعداد البدني للفريق، وفي نفس الوقت كنت لسه بتعافى من عملية الركبة. كنت بنزل الملعب بدعامة الركبة وعلى عكازين، وبحضّر التمارين وبقودها، وبشتغل مع الجهاز عشان نجهّز اللعيبة للموسم".

وأكمل: "الكابتن اتكلم بشكل كويس عن فترة الإعداد، وأنا كمان فخور بالفترة دي. اللعيبة اشتغلوا بجد، والجهاز كله تعب، وأنا فخور بالدور اللي عملته من أول يوم".

وختم: "الصور دي بتفكرني قد إيه كان صعب عليّا حتى إني أتحرك في الملعب، وقد إيه كان مهم بالنسبة لي إني أكون موجود وأعمل شغلي. كل التقدير للعيبة ولكل حد في الجهاز اشتغل معايا في الفترة دي. القادم أفضل إن شاء الله".