الإيسيسكو وجامعة كامبريدج تطلقان أول معايير وإرشادات تخضير المناهج الدراسية بالعالم الإسلامي خلال كوب 31



أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الإطلاق الرسمي لمشروع "معايير الإيسيسكو وإرشاداتها لتخضير المناهج الدراسية في العالم الإسلامي"، بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية، بهدف دعم الجهود الوطنية في إدماج المعارف المناخية وقيم المسؤولية البيئية في مناهجها الدراسية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية.

وأفاد بيان للإيسيسكو، بأنه خلال جلسة وزارية بعنوان: "كل مدرسة مركز للعمل المناخي: من المدارس الخضراء إلى تخضير المناهج"، عقدتها الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة التربية في قيرغيزستان وجامعة كامبريدج، أكد الدكتور المالك، أن تغير المناخ لم يعد تهديدا بعيدا يخص الأجيال القادمة، بل أصبح واقعا راهنا يعيد تشكيل الاقتصادات، ويهدد سبل العيش، ويعطل التعليم، ويعرض مستقبل ملايين الأطفال للخطر، موضحا أن الانتقال نحو مستقبل قادر على الصمود أمام تغير المناخ لا بد أن يقوده التعليم.

وأضاف أن بناء اقتصادات أكثر أخضرارا يبدأ بتغيير الطريقة التي يتعلم بها الأطفال والطريقة التي يدرس بها المعلمون، داعيا إلى الانتقال من مجرد تعريف الأطفال بتغير المناخ إلى تمكين جيل كامل من قيادة العمل المناخي.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو جهود المنظمة المتواصلة في مجال تخضير التعليم، والتي توجت اليوم بإطلاق معايير الإيسيسكو وإرشاداتها لتخضير المناهج الدراسية في العالم الإسلامي، ومعلنا أن الإيسيسكو ستطلق في 2027، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، برنامج المدارس الخضراء لدعم الدول الأعضاء في تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية مستدامة وقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ومشيدا بنموذج المدرسة الخضراء في قيرغيزستان.

وتناولت الجلسة سبل تحويل سياسات تخضير المناهج إلى تعلم تطبيقي داخل الفصول الدراسية، وتعزيز قدرات المعلمين، وتهيئة بيئات مدرسية مستدامة.