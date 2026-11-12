قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور
مشادة بين ترامب ونتنياهو.. بيان عاجل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لكشف الحقيقة
نزل تاني.. تراجع جديد في سعر الذهب بالصاغة الآن
131 مليون خدمة في 100 يوم.. حصاد أكبر حملة طبية ميدانية والانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"شيري" تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو الصينية

"شيري" تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو الصينية
"شيري" تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو الصينية
أ ش أ

تحت شعار "خدمة الأسواق المختلفة والنمو معًا"، تستضيف مدينة ووهو الصينية فعاليات منتدى شيري العالمي للمبيعات 2026 خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز كوادر المبيعات من 40 دولة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي، لتبادل الخبرات والرؤى من الأسواق المختلفة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خوض تجربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتطوير المهني والاحتفاء بالتميز.

وعلى مدار أربعة أيام، يتضمن برنامج المنتدى زيارات إلى عدد من منشآت التصنيع المتطورة ومراكز اختبار السيارات، لإتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف عن قرب على قدرات شيري في مجالات البحث والتطوير والتصنيع واختبار المركبات والتحقق من أدائها. كما تشمل الفعاليات تجارب قيادة عملية للتعرف على أداء السيارات، إلى جانب جلسات نقاشية تسلط الضوء على احتياجات العملاء وملاحظاتهم وتطلعات الأسواق المحلية.

ويتضمن البرنامج أيضًا مائدة مستديرة متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تناقش سبل توظيف التقنيات الحديثة في مجالي مبيعات السيارات وخدمة العملاء، ودورها في تعزيز قدرة فرق العمل على فهم احتياجات العملاء بصورة أفضل، وتطوير أساليب التواصل معهم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

واستكمالًا للنجاحات التي حققتها مسابقة شيري العالمية لمهارات المبيعات، يشهد المنتدى حفلًا لتكريم نخبة من المتميزين في قطاع المبيعات، تقديرًا لما يقدمونه من جهود وخبرات مهنية في التعامل مع العملاء، ودورهم في بناء علاقات قائمة على الثقة وتعزيز تجربة العملاء في مختلف الأسواق.

ومع مواصلة شيري تنفيذ استراتيجيتها للعولمة 3.0 (Globalisation 3.0)، تتطلع الشركة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الأسواق المختلفة، وتعزيز التكامل بين إمكانات المقر الرئيسي وخبرات فرق العمل في الأسواق المحلية. ومن خلال التعاون مع شركائها حول العالم، تسعى شيري إلى الارتقاء بتجارب شراء السيارات وامتلاكها، وتقديم قيمة أفضل للعملاء في كل سوق تعمل بها.

شعار خدمة الأسواق المختلفة والنمو معًا مدينة ووهو الصينية منتدى شيري العالمي للمبيعات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

شرطة واشنطن

شرطة واشنطن: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في حي لوجان سيركل بالعاصمة الأمريكية

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي في مرمى القصف.. انهيار المنظومة الصحية بغزة ينذر بكارثة إنسانية

نبيل فهمي

جامعة الدول العربية: ندعم ما تتخذه السعودية من إجراءات مشروعة لحماية أراضيها ومواطنيها

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد