"شيري" تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو الصينية

تحت شعار "خدمة الأسواق المختلفة والنمو معًا"، تستضيف مدينة ووهو الصينية فعاليات منتدى شيري العالمي للمبيعات 2026 خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز كوادر المبيعات من 40 دولة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي، لتبادل الخبرات والرؤى من الأسواق المختلفة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خوض تجربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتطوير المهني والاحتفاء بالتميز.

وعلى مدار أربعة أيام، يتضمن برنامج المنتدى زيارات إلى عدد من منشآت التصنيع المتطورة ومراكز اختبار السيارات، لإتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف عن قرب على قدرات شيري في مجالات البحث والتطوير والتصنيع واختبار المركبات والتحقق من أدائها. كما تشمل الفعاليات تجارب قيادة عملية للتعرف على أداء السيارات، إلى جانب جلسات نقاشية تسلط الضوء على احتياجات العملاء وملاحظاتهم وتطلعات الأسواق المحلية.

ويتضمن البرنامج أيضًا مائدة مستديرة متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تناقش سبل توظيف التقنيات الحديثة في مجالي مبيعات السيارات وخدمة العملاء، ودورها في تعزيز قدرة فرق العمل على فهم احتياجات العملاء بصورة أفضل، وتطوير أساليب التواصل معهم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

واستكمالًا للنجاحات التي حققتها مسابقة شيري العالمية لمهارات المبيعات، يشهد المنتدى حفلًا لتكريم نخبة من المتميزين في قطاع المبيعات، تقديرًا لما يقدمونه من جهود وخبرات مهنية في التعامل مع العملاء، ودورهم في بناء علاقات قائمة على الثقة وتعزيز تجربة العملاء في مختلف الأسواق.

ومع مواصلة شيري تنفيذ استراتيجيتها للعولمة 3.0 (Globalisation 3.0)، تتطلع الشركة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الأسواق المختلفة، وتعزيز التكامل بين إمكانات المقر الرئيسي وخبرات فرق العمل في الأسواق المحلية. ومن خلال التعاون مع شركائها حول العالم، تسعى شيري إلى الارتقاء بتجارب شراء السيارات وامتلاكها، وتقديم قيمة أفضل للعملاء في كل سوق تعمل بها.