تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمتابعة حصر وتوزيع التبرعات التي جُمعت لصالح ضحايا ومتضرري حريق الوراق، وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

ويأتي المقترح إعمالًا لنص المادتين (101) و(133) من الدستور، والمادتين (234) و(236) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في ضوء حالة التضامن المجتمعي الواسعة التي شهدتها أعقاب الحريق، وما صاحبها من مبادرات لجمع التبرعات والمساعدات المالية والعينية لصالح الأسر المتضررة.

وأكد لاوندي، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أهمية وجود آلية مؤسسية واضحة تضمن إدارة التبرعات وتوزيعها وفقًا لمعايير عادلة وشفافة، مشددًا على ضرورة اقتران حالة التكافل المجتمعي بآلية رقابية وتنظيمية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم حرمان أي أسرة متضررة من حقها في الدعم، فضلًا عن منع ازدواجية الصرف أو توجيه المساعدات إلى غير المستحقين.

لجنة برئاسة التضامن وعضوية التحالف الوطني والجمعيات الأهلية

وطالب النائب بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتولى حصر التبرعات المالية والعينية التي جُمعت لصالح المتضررين، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأسماء الأسر المتضررة وحجم الخسائر التي لحقت بكل أسرة، وتحديد درجات الاحتياج والأولوية في تقديم المساعدات.

كما تتولى اللجنة وضع معايير واضحة وعادلة لتوزيع التبرعات، ومتابعة عمليات صرف المساعدات المالية والعينية، والتأكد من وصولها فعليًا إلى الأسر المستحقة، إلى جانب التنسيق بين الجمعيات الأهلية والجهات المتبرعة لمنع ازدواجية الصرف.

آلية لتلقي شكاوى الأسر المتضررة

وتضمن المقترح تخصيص آلية لتلقي شكاوى وتظلمات الأسر المتضررة، وفحصها والتحقق من عدم استبعاد أي مستحق من منظومة المساعدات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع التبرعات وعدم ضياع حقوق أي من الأسر المتضررة.

وطالب جرجس لاوندي بمناقشة المقترح وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة، بما يضمن حوكمة إدارة التبرعات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيعها، مع أهمية المتابعة الفعلية لأعمال اللجنة وإعلان نتائج الحصر والتوزيع، بما يترجم حالة التضامن الشعبي إلى دعم حقيقي يصل إلى مستحقيه.