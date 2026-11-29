أشاد النائب حازم ريان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة المصرية هنا جودة، بعد تتويجها بذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب تحت 19 عامًا، المقامة في تركيا، لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحقق هذا اللقب.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ويعكس ما تمتلكه الرياضة المصرية من مواهب قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمي.

وأكد ريان ، أن ما حققته هنا جودة ليس مجرد ميدالية ذهبية، وإنما إنجاز استثنائي يكتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة المصرية، ورسالة واضحة بأن الشباب المصري يمتلك الإرادة والموهبة والقدرة على اعتلاء منصات التتويج العالمية، متى توافرت له الرعاية والدعم والإعداد الجيد، مشيرًا إلى أن وصول بطلة مصرية إلى هذه المكانة في سن صغيرة يعكس سنوات من العمل والتدريب والانضباط والإصرار.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يفرض ضرورة الاهتمام بالمواهب الرياضية الناشئة، وعدم الاكتفاء بالاحتفاء بالأبطال بعد تحقيق البطولات، بل العمل على توفير منظومة متكاملة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتقديم الدعم الفني والنفسي والمادي لهم، بما يضمن استمرار تفوقهم وقدرتهم على المنافسة في مختلف المحافل الدولية.

وأشار ريان إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تولي اهتمامًا كبيرًا بملف اكتشاف ورعاية المواهب، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير الرياضة المصرية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير فرص حقيقية أمام النشء والشباب لإظهار قدراتهم وتحويل مواهبهم إلى إنجازات دولية.

واختتم النائب حازم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن هنا جودة أصبحت نموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة، وأن إنجازها التاريخي يستحق كل التقدير والاحتفاء، مشددًا على ضرورة مواصلة دعمها وتأهيلها خلال المرحلة المقبلة، حتى تواصل مسيرتها الناجحة وترفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية والأولمبية، وتثبت أن الاستثمار في المواهب الشابة هو استثمار حقيقي في مستقبل الرياضة المصرية.