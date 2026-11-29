عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بعنوان «العملات الرقمية في مصر بين الابتكار المالي والإطار التنظيمي»، لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالأصول الرقمية في ضوء التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.

وتناولت الورشة الأطر التشريعية والرقابية المنظمة للأصول الرقمية، والآثار الاقتصادية والنقدية والأمنية للتداول غير الرسمي للعملات المشفرة.

كما ناقشت سبل تطوير منظومة الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الإلكتروني، ورفع الوعي بمخاطر التداول غير المنظم، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

بحث قضايا التحول الرقمي

وتأتي الورشة ضمن أنشطة التنسيقية، لبحث قضايا التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وبلورة رؤى ومقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.

أدار الورشة الدكتور محمد خالد أبوطيرة، وأحمد دريع، عضوا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيقية، وشارك فيها النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، والدكتور إبراهيم رمضان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيقية، ومحفوظ حامد، نائب رئيس اللجنة، وهدير زيدان، وأحمد باسل، وأسماء عبد الله، ويوسف رضوان، وأحمد محمود، ومحمد أشرف ضيف، ومحي النواوي، ومصطفى هلال، ومحمد ياسر السرساوي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.