شهدت مناطق واسعة في إسرائيل، الأحد، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق شوارع وتجمع كميات كبيرة من المياه، وسط تحذيرات من عاصفة مطرية قوية يُتوقع أن تبلغ ذروتها الأربعاء، مع مخاوف من وقوع فيضانات واسعة في المناطق الساحلية والمدن الواقعة وسط البلاد.



وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ، أن مستوطنة كارني شومرون سجلت هطول 48 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط، لترتفع كمية الأمطار المتراكمة حتى ظهر الأحد إلى 56 ملم، في مشهد غير معتاد دفع أحد السكان إلى السباحة في شارع غمرته المياه.

كما شهدت منطقة غوش دان هطول أمطار غزيرة، حيث سُجلت 8 ملم في تل أبيب، و9 ملم في بني براك، و15 ملم في بيتاح تكفا، فيما بلغت كمية الأمطار في بيت شان شمالي البلاد 10 ملم.