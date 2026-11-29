تتجه الأنظار في لبنان إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، مع عودة قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في منطقة ضهر البيدر إلى جدول أعمال الحكومة، في ملف يثير خلافاً سياسياً وقضائياً بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى التحقيق.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، برئاسة الرئيس جوزيف عون، القضية في البند العاشر من جدول الأعمال، خلال جلسة تنعقد عند الثالثة من بعد الظهر في القصر الجمهوري، لمتابعة البحث في المتفجرات المضبوطة في منطقتي ضهر البيدر والقصر.

ويتمحور الخلاف حول مطلب رئيس الحكومة نواف سلام إحالة القضية إلى المجلس العدلي، مقابل تحفظات من حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري على هذه الخطوة، مع وجود اتجاه سابق للإبقاء على الملف أمام القضاء العسكري، الذي سبق أن ادعى على الموقوفين وأصدر مذكرات بحث وتحر بحق المتوارين عن الأنظار.

وفي حين يرى مؤيدو الإبقاء على القضية أمام القضاء العسكري أن الإحالة إلى المجلس العدلي لا تضمن بالضرورة الوصول إلى نتائج حاسمة، يتريث الرئيس جوزيف عون في اتخاذ موقف نهائي من مسألة الإحالة، رغم عدم معارضتها من حيث المبدأ في وقتها.

وتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل مطالبة أطراف سياسية بإحالتها إلى المجلس العدلي، باعتباره جهة قضائية استثنائية تنظر في الجرائم الخطيرة المرتبطة بأمن الدولة والسلم الأهلي، على أن تتم الإحالة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

وعلى المستوى السياسي، قد يمهد إدراج الملف على جدول الأعمال لعودة وزراء القوات اللبنانية إلى جلسات الحكومة، بعدما ربطوا مشاركتهم بطرح القضية ومناقشة إحالتها إلى المجلس العدلي. وأشارت مصادر الحزب إلى أن قيادة القوات ستبحث قرار العودة عقب إدراج الملف ضمن جدول الأعمال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر حول القضية، بعدما أعلن حزب الله أن شحنة المتفجرات تعود إليه، وقال إن استخدامها كان موجهاً ضد إسرائيل، فيما يطالب أطراف سياسيون بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وبين المطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي والتحفظات على هذه الخطوة، تبقى جلسة الثلاثاء محطة مهمة لتحديد مسار القضية، وما إذا كانت الحكومة ستتوصل إلى تسوية أو تتجه إلى حسم الخلاف عبر التصويت.