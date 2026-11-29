افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، فعاليَّات الأسبوع الثامن والعشرين للدعوة الإسلاميَّة، الذي تنظِّمه الأمانة المساعدة للجنة العُليا لشئون الدعوة، بالتعاون مع الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني، في جامعة بني سويف الأهليَّة، تحت عنوان: (الكلمة وأثرها في عصر المنصَّات الرَّقْميَّة)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

واستُهِلَّت فعاليَّات الأسبوع بندوة تحت عنوان: (أمانة الكلمة وخطورتها)، حاضر فيها الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، الذي تناول مكانة الكلمة في الإسلام، ومسئوليَّة الإنسان عمَّا يصدر عنه من أقوال أو كتابات، في ظلِّ الانتشار الواسع للمنصَّات الرَّقْميَّة، وما أحدثته من تحوُّل في طبيعة التواصُل بين الناس، واتِّساع نطاق تأثير الكلمة وسرعة انتشارها.

وأوضح الدكتور الهوَّاري أنَّ الإسلام جعل الكلمة أمانة يُسأل عنها الإنسان، واستشهد بقول الله تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾، وقول النبي: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُلْ خيرًا أو لِيَصْمُتْ»، مؤكِّدًا أنَّ هذه التوجيهات لا تقتصر على الحديث المباشر؛ وإنَّما تشمل أيضًا ما يكتبه الإنسان وينشره ويتداوله عبر المنصَّات الرَّقْميَّة؛ الأمر الذي يقتضي تحرِّي الصدق والتثبُّت من الأخبار قبل نَشْرها أو إعادة تداولها.

سرعة انتشار الأخبار على المنصات

وبيَّن الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني أنَّ سرعة انتشار الأخبار عبر المنصَّات الرَّقْميَّة تستوجب عدم التعامل مع كلِّ ما يُتداول بوصفه حقيقة، وضرورة الرجوع إلى مصادر المعلومات والتحقُّق من مضمونها، لافتًا إلى أنَّ نشر الشائعات أو المعلومات المغلوطة قد يترتَّب عليه الإضرار بالأفراد وإثارة الخلافات والفتن، وأنَّ حريَّة التعبير لا تعني الاعتداء على كرامة الآخرين أو اقتحام خصوصيَّاتهم أو التشهير بهم.

واختتم الدكتور محمود الهوَّاري كلمته بالإشارة إلى ضرورة أن يكون لدينا وعي بأخطار المنصَّات الرَّقْميَّة، والاستفادة من فرصها الواسعة في نشر العلم والمعرفة وتصحيح المفاهيم والتواصُل مع مختلِف فئات المجتمع، لا سيَّما الشباب، مشدِّدًا على أهميَّة استثمار هذه الوسائل في تقديم محتوًى نافع يجمع بين صحَّة المعلومة وحُسن التعبير، ويستند إلى القِيَم والضوابط الأخلاقيَّة؛ بما يجعل الكلمة وسيلة للإصلاح والبناء.

وتتواصل فعاليَّات الأسبوع الدعوي في جامعة بني سويف الأهليَّة حتى نهاية الأسبوع، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، من خلال عدد من الندوات والمحاضرات التي تتناول قضايا مرتبطة بأخلاقيَّات الكلمة ومسئوليَّة استخدامها في الفضاء الرَّقْمي؛ مثل: (الرؤية الإسلاميَّة في التعامل مع الشائعات والأخبار)، و(الاستخدام الأمثل لمنصَّات التواصل الاجتماعي)، و(إدمان الشاشات وإدارة الوقت.. رؤية شرعيَّة)، و(حرمة كَشْف العورات وإفشاء الأسرار على منصَّات التواصل الاجتماعي).