تتسع دائرة التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مع انتقال الضغوط العسكرية من المناطق الحدودية في الجنوب إلى مناطق في البقاع الغربي، في تطور يعكس توجهاً إسرائيلياً لتوسيع نطاق الاستهدافات المرتبطة بحزب الله، وعدم حصر العمليات في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تعمل على توسيع نطاق عملياتها وغاراتها الجوية، بالتزامن مع توجيه إنذارات إخلاء لسكان عدد من البلدات اللبنانية، في خطوة تزيد الضغوط على السكان وتضع الدولة اللبنانية أمام تحديات أمنية وإنسانية متصاعدة.

ويأتي البقاع الغربي في مقدمة المناطق التي باتت تشهد اهتماماً عسكرياً إسرائيلياً متزايداً، خصوصاً مع استهداف مواقع تقول تل أبيب إنها مرتبطة بالبنية العسكرية لحزب الله، وسط مخاوف من امتداد العمليات إلى مناطق أعمق داخل الأراضي اللبنانية.

ولا يقتصر التصعيد على الضربات الجوية، بل يتزامن مع تحركات إسرائيلية ميدانية وتصريحات عسكرية تؤكد استمرار استخدام القوة، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط على الجبهة اللبنانية.

ويرى مراقبون أن نقل الاستهدافات إلى البقاع الغربي يحمل أبعاداً تتجاوز المواجهة الحدودية، إذ يرتبط بمحاولة الضغط على خطوط الإمداد والتحركات اللوجستية التي تربط المنطقة الشرقية بجنوب لبنان، فضلاً عن زيادة الضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله.

وفي المقابل، يجد الحزب نفسه أمام معادلة معقدة، بين استمرار الضربات الإسرائيلية والضغوط الداخلية المطالبة بالرد، وبين تجنب الانجرار إلى مواجهة واسعة قد تؤدي إلى توسيع العمليات العسكرية واستهداف مناطق جديدة.

كما تثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان، ومدى قدرة الجهود السياسية والدولية على احتواء التصعيد ومنع انهيار التفاهمات القائمة.

وبين اتساع بنك الأهداف الإسرائيلي وانتقال الضغط من الجنوب إلى البقاع الغربي، يبقى السؤال: هل تستهدف إسرائيل تغيير الخريطة الأمنية في لبنان، أم أن التصعيد الحالي يمهد لمرحلة اوسع من المواجهه مع حزب الله؟

