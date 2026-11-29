دعا رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إلى الدفع نحو أفق سياسي يضمن إقامة دولتين للشعبين، ضمن الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي ستحل محل حكومة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير.





وقال جبارين إن استمرار نتنياهو في السلطة يشكل، بحسب وصفه، خطرًا وجوديًا على المجتمع، محذرًا قادة معسكر التغيير من الدخول في أي نقاش بشأن تشكيل حكومة وحدة معه.



وأكد أن حجم شبكة الأمان التي ستوفرها القائمة المشتركة للحكومة المقبلة سيعتمد على مدى استجابتها لاحتياجات المجتمع العربي، وفي مقدمتها مكافحة تفشي الجريمة، وتعزيز السلطات المحلية، ووقف عمليات هدم المنازل، ومعالجة أزمة السكن، إلى جانب تطوير قطاعي التعليم والصحة.



وشدد جبارين على أن المطالب لا تقتصر على القضايا الداخلية، بل تشمل أيضًا الدفع نحو أفق سياسي للشعبين، مؤكدًا أن القائمة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في المرحلة المقبلة.